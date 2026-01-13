Porto Alegre,

Publicada em 13 de Janeiro de 2026 às 14:38

Seis desafios para o varejo até 2028, segundo a consultoria WGSN

NRF acena para o que o comportamento dos consumidores no período de 2026 a 2028

NRF acena para o que o comportamento dos consumidores no período de 2026 a 2028

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
O já clássico e esperado cenário para o futuro que é apresentado pela consultoria global WGSN veio este ano com seis "prompts", usando a linguagem de como se endereçam questões para o assistente de inteligência artificial (IA). O rol de reflexões para colocar no drive (na direção) dos negócios vai de IA, é claro, e como as empresas vão lidar com as mudanças climáticas. A líder do estudo, Cassandra Napoli, deu um recado poderoso: “Apostem grande no que é pequeno e local”. Pesquisas da consultoria mostram que os consumidores confiam mais em pequenas e médias empresas do que em grandes varejistas, reforçou ela.

