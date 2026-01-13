Comitiva do RS aponta temas que marcam NRF 2026 para o varejo aplicar já

Anota na agenda para rodar já em 2026. Três assuntos reinaram soberanos na edição de 2026 da NRF Retail's Big Show, que termina nesta terça-feira (14), em Nova York. Inteligência artificial (IA), com soluções navegando em meio à operação dos sistemas das empresas, loja física mais turbinada para dar conta dos consumidores que querem estar no ponto e atuação com ou como comunidade. Estes foram assuntos que povoaram três dias de conferências e muitos cases e as visitas técnicas já realizadas, que continuam até esta quarta-feira (15), com a cobertura da coluna Minuto Varejo.