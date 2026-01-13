CEO da Google anunciaIA para varejistas

A NRF 2026 começa com o que já era esperado: a inteligência artificial (IA) no centro. O CEO da Google/Alphabetic, Sundar Pichai, anunciou o novo protocolo para agent commerce, para dar conta de demandas para vendas, logo na estreia do evento. Detalhe: a big tech coordenou a liberação do protocolo, chamado de Universe Commerce Protocol (UCP), com atualizações justamente no momento em que Pichai comunicava a chegada do agent. As ferramentas de agent commerce também dominam os expositores na NRF. Pichai explicou que o novo padrão foi elaborado com mais de 20 grandes varejistas, entre elas Target, Shopify, Etsy, Wayfair e Walmart. No palco, o CEO da Google dividiu também a cena com o presidente do Walmart, maior varejista do mundo, John Furner, que reforçou o impacto que a solução deve aportar no negócio. O protocolo é uma virada de chave porque unifica o fluxo da relação com consumidores, desde a busca até o checkout, momento da compra efetiva e pagamento. A nova geração foca em duas dores: reduzir fricção e, claro, entregar resultado que é a compra.