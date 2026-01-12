Atrás do 'agent commerce', tem a gente", diz empreendedoras gaúchas

"É agent commerce, mas feito por gente". A definição foi dada pelo trio de empreendedoras da comitiva gaúcha em Nova York. Lizia Borba, Dari Andrade e Diana Haas acompanharam duas conferências com mensagens focadas em times nas empresas e na ascensão da inteligência artificial (IA). Os painéis foram do ex-CEO da Dick's Sporting, rede de produtos de esportes, o bilionário Edward Stack, e do CEO da Google, Sundar Pichai.