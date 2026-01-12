Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 12 de Janeiro de 2026 às 15:18

Ryan Reynolds: marcas acertam sendo mais pessoais e profundas com o público

Reynolds diz que conteúdos íntimos, locais e honestos tendem a gerar mais conexão

Reynolds diz que conteúdos íntimos, locais e honestos tendem a gerar mais conexão

VERA ZAFFARI/DIVULGAÇÃO/JC
A imprensa foi barrada na conferência do ator norte-americano Ryan Reynolds no segundo dia da NRF Retail's Big Show, em Nova York. A coluna Minuto Varejo, que viu pela primeira vez esse tipo de restrição, buscou ajuda da comitiva gaúcha, com entidades e empreendedores, que conseguiu assistir e fazer imagens, para trazer o conteúdo de Reynolds.

