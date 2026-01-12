Ryan Reynolds: marcas acertam sendo mais pessoais e profundas com o público

A imprensa foi barrada na conferência do ator norte-americano Ryan Reynolds no segundo dia da NRF Retail's Big Show, em Nova York. A coluna Minuto Varejo, que viu pela primeira vez esse tipo de restrição, buscou ajuda da comitiva gaúcha, com entidades e empreendedores, que conseguiu assistir e fazer imagens, para trazer o conteúdo de Reynolds.