Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 12 de Janeiro de 2026 às 14:41

CEO da Google anuncia protocolo de agent commerce na NRF 2026

Pichai anunciou protocolo e ao mesmo tempo o recurso era liberado nos canais da Google

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
A NRF 2026 começa com o que já era esperado: a inteligência artificial (IA) no centro. O CEO da Google/Alphabetic, Sundar Pichai, anunciou o novo protocolo para agent commerce, a IA que vai cuidar da compra (e da venda) do início (quando o potencial cliente começa a buscar informações em meio digital) até pagar. Detalhe: a big Tech coordenou a liberação do protocolo, chamado de Universe Commerce Protocol (UCP), com atualizações justamente no momento em que Pichai comunicava a chegada do agent em conferência na NRF.

