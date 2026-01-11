Experiência e exclusividade

Como a gigante de rede social Meta criou um ambiente perfeito para levar aos consumidores uma nova tecnologia? Montou uma loja temporária, que já teve a operação prorrogada de fevereiro a julho, na Quinta Avenida, a meca das super marcas em Nova York. Mas a Meta Lab não é um sucesso, atraindo 2 mil pessoas por dia, apenas porque o Meta Glasses (os óculos da Meta) é candidato a ser o novo objeto de desejo, mas porque o ambiente envolve o visitante da entrada à navegação pelos dois andares. A palavra é experiência. Outra operação, desta vez no Meatpacking, mais ao Sul da ilha de Manhattan, a Golden Goose, constrói o tênis ao gosto dos clientes assim como outras peças de vestuário. A varejista italiana tem como ponto mais chamativo do ponto uma grande mesa onde máquinas de costura e acessórios deixam os olhos dos clientes brilhando. O que é isso? Exclusividade com experiência. A comitiva gaúcha que está em Nova York para mais uma edição da NRF Retail's Big Show, que começou ontem no Javits Center e vai até amanhã, atraindo mais de 20 mil pessoas de todo o mundo, conferiu as duas lojas dentro do roteiro de visitas técnicas.