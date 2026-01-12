Blumendorf: vila alemã em Nova Hartz e o sonho de um sapateiro

"É um sonho", conta o empresário calçadista Sergio Ermel, que foi sapateiro nas origens, ao apresentar a sua Blumendorf, que, em alemão, é vila das flores. "Foi um planejamento de muito tempo, mas que estou construindo do fim para o começo", revela Ermel, que fundou há mais de 30 anos a Aniger (Regina, nome da mulher do empresário, também de trás para frente), com operação industrial no Nordeste, onde fabrica modelos de grifes mundiais como Asics, Adidas e Nike e tem a sua marca, a Petite Jolie, com rede própria de lojas. "A ideia era um hotel geriátrico, onde pretendia morar, mas como estou demorando para envelhecer, estou fazendo o contrário", descontrai Ermel, aos 80 anos. O complexo já ganhou forma e atrações, mesmo que ainda tenha mais componentes a serem implantados. A área onde a Blumendorf está sendo erguida fica na rua Lineia Maria Gewehr, 1717, na cidade calçadista e a cerca de uma hora de Porto Alegre. São 150 hectares de área. No alto, vislumbra-se a vila, com área de recepção, onde tem suítes, igreja e o prédio maior, com restaurante e uma cervejaria com equipamento invejável já em produção.