Catarinense The 4AM Culture abre em Porto Alegre e prevê unidade em São Paulo

Uma loja com nome que chama a atenção estreou na Galeria Prado, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A unidade da Capital é a segunda no Brasil da The 4AM Culture. A primeira abriu em Florianópolis em 2019. A marca nasceu da atividade de ioga e foi reunindo mulheres que buscam moda esportiva, com tecidos confortáveis e modelagem impecável e sensual, explicam os empreendedores: "O crescimento foi puxado por uma comunidade de mulheres que buscam o "morning high", que é como traduzimos a endorfina de quem se movimenta cedo pela manhã". "Hoje, o time é formado por 90% de mulheres, nossa fundadora é uma mulher (Mariana André) e estamos em crescimento acelerado, dobrando de tamanho ano contra ano, projetando atingir R$ 40 milhões de faturamento no final de 2026", detalha a marca. A previsão para este ano é abrir uma loja em São Paulo. A meta é tornar "a marca cada vez mais conhecida". Além dos dois pontos físicos, a 4AM Culture tem frente importante na venda online. No segmento de produtos, o empreendimento se posiciona como "feel-good and sexy activewear for morning women". A coluna questionou sobre a origem do nome da marca: "O nome se baseia no conceito do Brahma Muhurta, que indica que 4h é o horário ideal para despertar e dar início a práticas de autocuidado, como ioga e meditação", esclarece a área de marketing.