Hora do checkin na Oha

Hora do check-in na loja que ocupa um casarão histórico de Novo Hamburgo e com uma filosofia que está logo na entrada: "Deixe para trás a pressa, ela não embarca conosco". A linguagem de aviação não é à toa. Tudo conversa com a rotina que as duas sócias, as ex-comissárias da companhia aérea Azul, Camila Ermel e Gabriela Casa, tiveram por mais de 10 anos. A dupla literalmente deixou os embarques quando traçou outro destino: criar a OHA, que em havaiano significa "somos todos da mesma raiz", para viajar pelo mundo da botânica e de como as plantas podem animar, levar mais vida e mudar ambientes e vidas, apostam elas. "A gente começa com um chá para justamente desacelerar", avisa Camila, na recepção à coluna. Desacelerar é sintonizar com um dos temas mais recorrentes no varejo, de Nova York ao universo do negócio das duas jovens que povoa a antiga residência, quase centenária, de Pedro Adams Filho, pioneiro da indústria calçadista. As ex-comissárias decidiram montar a OHA depois da pausa nos voos em meio à pandemia. Elas estavam em suas casas e perceberam que não queriam voltar à rotina desgastante das rotas internacionais. "Quando sentimos 'a cura' que a natureza nos trouxe, vimos que precisávamos levar a outras pessoas", explica Gabriela.