Acrilys fatura mais produtos para lojas e viagem

Nativa da indústria, uma marca de Caxias do Sul já faz parte do dia a dia dos consumidores do varejo. A Acrilys, que atua com linhas de plástico e acrílico, reforçou segmentos como o de mobiliário (mesas e cadeiras) para operações de alimentação, com presença em redes conhecidas no Rio Grande do Sul, como SIM, de combustíveis, e Cremolatto, de sorvetes. Uma nova marca, a Navegat, levou malas e acessórios de viagem ao mercado. "Dentro da estratégia para diversificar o portfólio, a nova marca ampliou mercados", diz a indústria, em nota à coluna. A nova investida segue "reestruturação estratégica e de fortalecimento da governança corporativa", trabalho que o CEO, Álvaro Brezolin, ex-Seven Boys e Dagnese, há um ano no posto, vem implementando.