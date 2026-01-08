A coluna conversou com o coordenador de varejo do Sebrae-RS, responsável pela curadoria da comitiva em Nova York, Fabiano Zortéa, que espera a melhor NRF dos anos recentes ou da história. "A expectativa é para que seja a melhor de todas. Vejo uma NRF mais pé no chão. Temas como Inteligência Artificial sendo falados de um jeito muito aplicável. Não como hype, mas sim como bastidor. Como algo necessário para uma operação de varejo ter eficiência operacional", lista Zortéa. O ponto de venda deve ter atenção especial, aposta ele. "Foco maior na excelência do ponto de venda e não tanto na 'legalzice' para surpreender o cliente com coisas que ele daqui a pouco ele não vai perceber valor. Um atendimento de um jeito um pouco mais conectado com aquele ser que está do outro lado", descreve o coordenador do Sebrae. "Vejo mais senso de comunidade e menos entretenimento no varejo". Zortéa projeta que experiência vai ganhar mais relevância, mas por meio de novas sensações, "algo que melhore o dia do consumidor". "Por exemplo, quando tu entra num lugar que vende óculos, mas também tem uma exposição artística, tu desacelera. E quando tu desacelera, tu está tendo sim uma condição de uma jornada do dia um pouco melhor do que se tu ficar sempre correndo. Nem percebe valor sobre os produtos. Percebo outras motivações para que o cliente fique mais tempo na loja. Mais tempo de permanência para aumentar a conversão", relaciona.