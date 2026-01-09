Varejistas em NYC: H&M fecha lojas, e Sacks Fith em dificuldades

Nova York é o centro de inovação e tendência de varejo. Todos os dias, algum negócio abre na Big Apple. Mas também registra fechamento de operações e dificuldades de marcas emblemáticas do setor. A gigante sueca H&M, que vai ter lojas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 2026, nos shopping centers Praia de Belas e Iguatemi, está fechando operações na cidade.