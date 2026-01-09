Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Janeiro de 2026 às 00:25

Varejistas em NYC: H&M fecha lojas, e Sacks Fith em dificuldades

H&M está fechando uma das filiais situadas na cidade, na região do Upper East Side

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Nova York é o centro de inovação e tendência de varejo. Todos os dias, algum negócio abre na Big Apple. Mas também registra fechamento de operações e dificuldades de marcas emblemáticas do setor. A gigante sueca H&M, que vai ter lojas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 2026, nos shopping centers Praia de Belas e Iguatemi, está fechando operações na cidade.

