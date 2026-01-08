IA e loja física entram no radar da comitiva gaúcha que desembarca para NRF

A comitiva gaúcha já está em Nova York para quase 10 dias de interação com inovações do varejo para depois levar na bagagem na volta para casa. São cerca de 50 integrantes, entre entidades do setor e pequenos empreendedores. Na pauta, os participantes já reforçam ao chegar que apostam que impactos da inteligência artificial (IA) e soluções para tornar a loja física mais atraente devem liderar a pauta da imersão.