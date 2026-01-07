Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 07 de Janeiro de 2026 às 16:11

Di Paolo abre em ponto icônico de Torres para ficar ano todo

Restaurante foi aberto de frente para a orla do Mampituba, na divisa com Santa Catarina

Restaurante foi aberto de frente para a orla do Mampituba, na divisa com Santa Catarina

DI PAOLO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Mais uma opção de gastronomia para o cardápio dos veranistas na praia mais ao Norte do Rio Grande do Sul. E de frente para o canal icônico do rio Mampituba, que divide o território gaúcho do catarinense. A rede de galeteria Di Paolo desembarcou no ponto de frente para o Mampituba e já avisou: vai ficar o ano todo, não apenas na temporada. 

Notícias relacionadas