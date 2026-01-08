 O Di Paolo abriu a 21ª unidade, desta vez em Torres, de frente para o Mampituba e avisou: vai ficar o ano todo, não apenas na temporada. São 900 metros quadrados, dois andares e capacidade para 260 clientes. O projeto é parceria com um empresário local, que investiu R$ 6 milhões, entre construção e ambientação, e abriu 36 vagas de trabalho. A marca chegou a 21 restaurantes em cinco estados. Em 2026, a rede chegará a Brasília.