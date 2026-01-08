A loja que vende 'futuro'

Como é uma loja que vende "futuro"? Calma, não tem nada a ver com previsões e soluções geradas por inteligência artificial (IA) - que causam dúvida e uma certa confusão sobre a realidade e o que é virtual -, mas com inovações em produtos que podem ou não emplacar no mercado. Os aficionados por tecnologia têm uma loja perfeita e com nome melhor impossível: Tomorrow. A única unidade da TM:RW (como a marca assina) nos Estados Unidos fica em Nova York, abriu no verão passado e é de jovens empreendedores da Inglaterra, onde também tem loja. A coluna conheceu a operação, que tem como forte testar a receptividade e as funcionalidades dos equipamentos e das soluções de mais de 140 marcas, entre grandes e pequenas. Quem gostar pode comprar os produtos. A Tomorrow fica no coração de Manhattan, na rua 42, quase oitava avenida. Interessante: onde ela se instalou funcionava antes um McDonald's e, nas origens, foi a primeira sede da Coca-Cola. Passado e futuro se encontram definitivamente.