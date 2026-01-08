Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Janeiro de 2026 às 00:25

A loja que vende 'futuro'

Única nos EUA, a operação apresenta um cardápio de 140 marcas

Única nos EUA, a operação apresenta um cardápio de 140 marcas

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Como é uma loja que vende "futuro"? Calma, não tem nada a ver com previsões e soluções geradas por inteligência artificial (IA) - que causam dúvida e uma certa confusão sobre a realidade e o que é virtual -, mas com inovações em produtos que podem ou não emplacar no mercado. Os aficionados por tecnologia têm uma loja perfeita e com nome melhor impossível: Tomorrow. A única unidade da TM:RW (como a marca assina) nos Estados Unidos fica em Nova York, abriu no verão passado e é de jovens empreendedores da Inglaterra, onde também tem loja. A coluna conheceu a operação, que tem como forte testar a receptividade e as funcionalidades dos equipamentos e das soluções de mais de 140 marcas, entre grandes e pequenas. Quem gostar pode comprar os produtos. A Tomorrow fica no coração de Manhattan, na rua 42, quase oitava avenida. Interessante: onde ela se instalou funcionava antes um McDonald's e, nas origens, foi a primeira sede da Coca-Cola. Passado e futuro se encontram definitivamente.

Notícias relacionadas