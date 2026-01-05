Comercial Zaffari abre vagas para atacarejo em Porto Alegre

O grupo líder de atacarejos no Rio Grande do Sul prepara a abertura da terceira loja em Porto Alegre. A Comercial Zaffari vai começar a preencher vagas para o Stok Center que já está em obras na Zona leste. São 110 postos de trabalho. O setor abriu o ano movimentado. O Minuto Varejo informou que a rede Krolow, de Pelotas, terá atacarejo em Guaíba, o primeiro da marca pertinho de Porto Alegre.