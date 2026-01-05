Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 05 de Janeiro de 2026 às 17:33

Comercial Zaffari abre vagas para atacarejo em Porto Alegre

Novo Stok Center está sendo instalado na avenida Ipiranga, na zona Leste da Capital

Novo Stok Center está sendo instalado na avenida Ipiranga, na zona Leste da Capital

FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O grupo líder de atacarejos no Rio Grande do Sul prepara a abertura da terceira loja em Porto Alegre. A Comercial Zaffari vai começar a preencher vagas para o Stok Center que já está em obras na Zona leste. São 110 postos de trabalho. O setor abriu o ano movimentado. O Minuto Varejo informou que a rede Krolow, de Pelotas, terá atacarejo em Guaíba, o primeiro da marca pertinho de Porto Alegre.

Notícias relacionadas