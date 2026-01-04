Porto Alegre,

Grupo Ável chega a R$ 15,1 bilhões sob custódia no País

Heimerdinger (esq.) e Pisa projetam ações para crescer mais na operação em 2026

GRUPO ÁVEL/DIVULGAÇÃO/JC
Mais clientes no Rio Grande do Sul e expansão no País. As duas variáveis combinadas sustentaram o avanço do grupo gaúcho Ável em 2025, segundo informações repassadas à coluna. No estado, a marca registrou mais de R$ 2,3 bilhões sob custódia. No mercado nacional, a cifra alcançou R$ 15,1 bilhões, alta de 13% frente ao volume de 2024, e aumento de 28% no total de clientes, que chegou a 41 mil.

