2026 em foco: feriadões à venda com IA

Enquanto se prepara para a cobertura de mais uma NRF, maior feira de inovação no varejo do mundo, em Nova York, a colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, lista, em vídeo, temas para a agenda de varejistas em 2026. O cardápio de assuntos tem como “entrada” três eventos que vão rivalizar com a atenção (e o destino do dinheiro) dos consumidores: grande número de feriadões, Copa do Mundo e eleições.