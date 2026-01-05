Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 05 de Janeiro de 2026 às 00:25

2026 em foco: feriadões à venda com IA

Minuto Varejo - vídeo sobre dicas sobre 2026 - direto de Nova York -

Minuto Varejo - vídeo sobre dicas sobre 2026 - direto de Nova York -

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
JC
JC
Enquanto se prepara para a cobertura de mais uma NRF, maior feira de inovação no varejo do mundo, em Nova York, a colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, lista, em vídeo, temas para a agenda de varejistas em 2026. O cardápio de assuntos tem como “entrada” três eventos que vão rivalizar com a atenção (e o destino do dinheiro) dos consumidores: grande número de feriadões, Copa do Mundo e eleições. 

Notícias relacionadas