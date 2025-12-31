Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 31 de Dezembro de 2025 às 22:38

Gastos no Natal surpreendem lojistas em Porto Alegre

Maior parte dos consumidores comprou pouco antes do Natal e buscou item com mais valor

Maior parte dos consumidores comprou pouco antes do Natal e buscou item com mais valor

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O nível de gastos com presentes no Natal surpreendeu lojistas em Porto Alegre, segundo o SindilojasPOA. Pesquisa sobre as vendas apontou que o tíquete médio ficou acima da projeção e superou muito a campanha de 2024. O valor médio foi de R$ 342,00. 

Notícias relacionadas