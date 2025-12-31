Centro de monitoramento do comércio qualifica informações do setor

Porto Alegre ganhou uma nova frente de geração de dados para aprofundar análises sobre desafios e gargalos no setor que mais puxa a atividade, ao lado dos serviços, o comércio. O Centro de Monitoramento de Dados do Comércio, lançado pelo SindilojasPOA, já está operando e pode ser acessado pelos lojistas, avisa o presidente da entidade, Arcione Piva. "O sindicato contratou um economista para gerar ou disponibilizar dados da cidade para a sociedade e depois expandir para o Estado e País. São informações que podem ajudar o lojista a tomar uma decisão melhor sobre seu negócio, que hoje se divide entre e-commerce e loja física de rua ou shopping", lista Piva. "A ideia é que esses dados orientem o empreendedor a se posicionar melhor no seu bairro e até mesmo tomar decisão sobre onde ter seu negócio e o comportamento do consumidor", acrescenta o dirigente. Indicadores e informações mais recentes e atualizadas sobre a atividade de empresas, emprego, vendas e outros levantamentos, com base em fontes primárias oficiais, desde sistema nacional de registro de empreendimentos, IBGE, Secretaria Estadual a Fazenda e também Junta Comercial estão alimentando o grande painel digital de informações.