> A Bacio di Latte, gelateria com mais de 200 lojas pelo País, começa a adotar jornada 5x2, devido à dificuldade de preencher vagas. São postos de atendente e auxiliar de Sorveteiro. Em Porto Alegre, as unidades dos shopping centers Iguatemi POA, Praia de Belas e BarraShoppingSul, rua Padre Chagas e avenida e Nilo Peçanha. Outro atrativo é plano de carreira a partir de três meses de contrato.