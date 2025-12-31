Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 31 de Dezembro de 2025 às 00:25

No Ponto

Minuto Varejo - filial Bacio di Latte - rua Padre Chagas - bairro Moinhos de Vento - sorvetes - gelato - doces - gastronomia - Porto Alegre - consumo

> A Bacio di Latte, gelateria com mais de 200 lojas pelo País, começa a adotar jornada 5x2, devido à dificuldade de preencher vagas. São postos de atendente e auxiliar de Sorveteiro. Em Porto Alegre, as unidades dos shopping centers Iguatemi POA, Praia de Belas e BarraShoppingSul, rua Padre Chagas e avenida e Nilo Peçanha. Outro atrativo é plano de carreira a partir de três meses de contrato. 

