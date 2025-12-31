Press Café e Academia Moinhos vão abrir na Cidade Baixa

"Gostamos muito da região, que está crescendo bastante, com muitos empreendimentos novos", dá o tom Jessica Leyes, que se prepara para abrir uma nova franquia do Press Café, do Grupo Press. O destino? O bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na rua da República, no edifício Soul, um novo conjunto com residencial e também comercial, com proposta de ser um boulevard. O Press deve abrir em março, dependendo da evolução das obras, adianta a futura franqueada. Também vai ser implantada no prédio uma unidade da Moinhos Fitness, uma das redes de academias que mais cresce na cidade. Jessica diz que a cafeteria terá 80 metros quadrados no terreno do Soul.