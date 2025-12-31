Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 31 de Dezembro de 2025 às 00:25

Press Café e Academia Moinhos vão abrir na Cidade Baixa

Cafeteria ficará no Soul, que terá boulevard na rua da República

"Gostamos muito da região, que está crescendo bastante, com muitos empreendimentos novos", dá o tom Jessica Leyes, que se prepara para abrir uma nova franquia do Press Café, do Grupo Press. O destino? O bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na rua da República, no edifício Soul, um novo conjunto com residencial e também comercial, com proposta de ser um boulevard. O Press deve abrir em março, dependendo da evolução das obras, adianta a futura franqueada. Também vai ser implantada no prédio uma unidade da Moinhos Fitness, uma das redes de academias que mais cresce na cidade. Jessica diz que a cafeteria terá 80 metros quadrados no terreno do Soul.

