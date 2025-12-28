Nova Olaria volta à Cidade Baixa em 2026

O Nova Olaria volta com outra pegada em 2026 ao bairro Cidade Baixa, perto do Centro Histórico de Porto Alegre. Sem cinema, como chegou a ser projetado após a aquisição e novos empreendedores lançarem projeto de revitalização de um dos malls de vizinhança mais queridos entre regiões da Capital. Também vem com mais espaços. A Dallasanta, que toca a parte comercial, diz que já tem definição de pizzaria, hamburgueria e sorveteria. No site, ainda estão sendo finalizadas três torres residenciais, uma com 120 unidades maiores (familiares) e outras duas com perfil de aluguel, com menor área, com 360 apartamentos. A previsão é concluir as obras até fim de março. "O pós-enchente afetou um pouco o andamento da execução", diz o executivo da Cyrela, que toca a obra. São 14 espaços comerciais, com quase 2 mil metros de área bruta locável (ABL). O mall vem todo revitalizado, com recomposição de fachada. Tijolos estão sendo trocados, preservando a arquitetura original. O material vem de uma olaria da Zona Sul da Capital. "Para ser o mais fidedigno possível. As calçadas também são mantidas, com chafariz. Depois da entrega da instalação, a previsão é que os futuros ocupantes abram até meados do ano. A Bamboletras, livraria que fazia parte do mix, também está indefinida, segundo o dono Milton Ribeiro. Outro atrativo vai ser o memorial do Nova Olaria. O investimento é estimado em R$ 130 milhões.