Renovação da Santo Antônio de Lisboa

O que faz a energia de uma loja realmente surpreender o cliente? A coluna passou a se perguntar isso depois de conhecer a nova operação de uma das marcas mais tradicionais do mobiliário autoral de Porto Alegre. A Santo Antônio de Lisboa, com mais de 20 anos de trajetória, havia sido arrasada pela cheia de 2024 no DC Shopping, no Quarto Distrito, onde reabriu. A partir desse retorno, a designer de moda Anne Cauduro, filha do fundador da loja, Roberto Cauduro, que morreu em 2022, decidiu buscar um outro recomeço. O destino foi um casarão tombado pelo patrimônio histórico, erguido na década de 1920 pelo engenheiro Armando Boni, que também projetou outros símbolos da arquitetura da Capital, como a sede da antiga Livraria do Globo, no Centro Histórico e hoje Casa Maria.