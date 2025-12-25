Iguatemi ganha 40 novas marcas em 2025, de grife de luxo à gastronomia internacional

A temporada de 2025 no Iguatemi Porto Alegre, um dos líderes do segmento no Sul do Brasil e o de maior faturamento no Rio Grande do Sul, teve o desembarque de 40 novas marcas no mix, segundo levantamento da direção do complexo repassado à coluna Minuto Varejo. O cardápio teve grifes de luxo, como Chanel e Carolina Herrera (CH), Livraria da Travessa e nova Adidas. A média é de três marcas por mês, desde vestuário, joalheria, perfumaria e cosméticos, calçados, acessórios e muita gastronomia.