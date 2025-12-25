Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 25 de Dezembro de 2025 às 17:48

Iguatemi ganha 40 novas marcas em 2025, de grife de luxo à gastronomia internacional

Unidade fica na área onde estão outras grifes ide luxo no shopping da Capital

Unidade fica na área onde estão outras grifes ide luxo no shopping da Capital

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A temporada de 2025 no Iguatemi Porto Alegre, um dos líderes do segmento no Sul do Brasil e o de maior faturamento no Rio Grande do Sul, teve o desembarque de 40 novas marcas no mix, segundo levantamento da direção do complexo repassado à coluna Minuto Varejo. O cardápio teve grifes de luxo, como Chanel e Carolina Herrera (CH), Livraria da Travessa e nova Adidas. A média é de três marcas por mês, desde vestuário, joalheria, perfumaria e cosméticos, calçados, acessórios e muita gastronomia.

Notícias relacionadas