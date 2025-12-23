Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 23 de Dezembro de 2025 às 13:18

Grife de luxo de estilista da terra de Maduro abre loja no Iguatemi

Boutique da estilista Carolina Herrera abriu um pouco antes do Natal no Iguatemi Porto Alegre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Em meio à tensão entre Venezuela e Estados Unidos, a loja da estilista venezuelana mais conhecida no mundo e do segmento de moda luxo acaba de abrir em um dos shopping centers mais badalados do Rio Grande do Sul. A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que a estilista Carolina Herrera preparava o desembarque no Iguatemi Porto Alegre. 

