Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 24 de Dezembro de 2025 às 16:57

Peruzzo abre em ponto do Nacional que rival havia comprado do Carrefour

Loja que citou Peruzzo estava entre os 11 pontos negociados pelo Nicolini com o Carrefour

PERUZZO SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
A mais recente loja da rede da Campanha gaúcha, sétima maior em faturamento pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) 2024, mostra uma das faces da concorrência no setor. O ponto que acaba de reabrir como Peruzzo, em Dom Pedrito, era do Nacional, rede fechada pelo francês Carrefour. Mas o ponto comercial havia sido vendido pelos franceses ao maior rival do Peruzzo, o grupo Nicolini, que arrematou 11 filiais do Nacional no começo de 2024.         

