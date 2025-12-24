Peruzzo abre em ponto do Nacional que rival havia comprado do Carrefour

A mais recente loja da rede da Campanha gaúcha, sétima maior em faturamento pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) 2024, mostra uma das faces da concorrência no setor. O ponto que acaba de reabrir como Peruzzo, em Dom Pedrito, era do Nacional, rede fechada pelo francês Carrefour. Mas o ponto comercial havia sido vendido pelos franceses ao maior rival do Peruzzo, o grupo Nicolini, que arrematou 11 filiais do Nacional no começo de 2024.