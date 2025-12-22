 A Feira Incomum volta ao Iguatemi Porto Alegre. São expositores da economia criativa com diferentes produtos. As bancas estão no primeiro piso, em frente ao parque do Papai Noel, e ficam até o dia 29. Marlene Alves, do Empório do Nordeste, vende quitutes da região brasileira. "São produtos tradicionais como bolo de rolo e queijo reino", avisa Marlene.