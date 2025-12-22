Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 22 de Dezembro de 2025 às 00:25

No Ponto

MINUTO VAREJO - FEIRA NORDESSE SHOPPING IGUATEMI - PORTO ALEGRE

MINUTO VAREJO - FEIRA NORDESSE SHOPPING IGUATEMI - PORTO ALEGRE

/MARLENE ALVES/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
 A Feira Incomum volta ao Iguatemi Porto Alegre. São expositores da economia criativa com diferentes produtos. As bancas estão no primeiro piso, em frente ao parque do Papai Noel, e ficam até o dia 29. Marlene Alves, do Empório do Nordeste, vende quitutes da região brasileira. "São produtos tradicionais como bolo de rolo e queijo reino", avisa Marlene. 

Notícias relacionadas

No Ponto

Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 22 de Dezembro de 2025 às 00:25

No Ponto

MINUTO VAREJO - FEIRA NORDESSE SHOPPING IGUATEMI - PORTO ALEGRE

MINUTO VAREJO - FEIRA NORDESSE SHOPPING IGUATEMI - PORTO ALEGRE

/MARLENE ALVES/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
 A Feira Incomum volta ao Iguatemi Porto Alegre. São expositores da economia criativa com diferentes produtos. As bancas estão no primeiro piso, em frente ao parque do Papai Noel, e ficam até o dia 29. Marlene Alves, do Empório do Nordeste, vende quitutes da região brasileira. "São produtos tradicionais como bolo de rolo e queijo reino", avisa Marlene. 

Notícias relacionadas