Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 20 de Dezembro de 2025 às 14:04

Dona de mercadinho de bairro revela como vendeu o dobro de ceias de Natal

Monalisa começou a trabalhar para o fim do ano em janeiro

Monalisa começou a trabalhar para o fim do ano em janeiro

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Como se aproveita o Natal para turbinar o negócio? A coluna Minuto Varejo traz o exemplo de um mercadinho de bairro no Bom Fim, em Porto Alegre, que está tendo uma temporada natalina com quase o dobro de vendas. A proprietária do Torino Monalisa Zanoni revela que o segredo foi começar a planejar e a testar receitas dos itens da ceia, para vender aos clientes, em janeiro de 2025.

