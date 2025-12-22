Dona de mercadinho de bairro revela como vendeu o dobro de ceias de Natal

Como se aproveita o Natal para turbinar o negócio? A coluna Minuto Varejo traz o exemplo de um mercadinho de bairro no Bom Fim, em Porto Alegre, que está tendo uma temporada natalina com quase o dobro de vendas. A proprietária do Torino Monalisa Zanoni revela que o segredo foi começar a planejar e a testar receitas dos itens da ceia, para vender aos clientes, em janeiro de 2025.