Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 20 de Dezembro de 2025 às 14:04

Natal em complexos comerciais tem sorteios, brindes e horário ampliado para atrair clientes

Promoções vão de sorteios de carros e apartamento, como na rede Bourbon, do Zaffari

Promoções vão de sorteios de carros e apartamento, como na rede Bourbon, do Zaffari

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
JC
JC
Temporada de fim de ano combina sorteios e brindes que podem influenciar a decisão de onde o consumidor vai resolver os presentes ou outros motivos de gasto no Natal. No Rio Grande do Sul, shopping centers de diferentes portes e localizações estão colocando em ação as campanhas, com mínimo de gastos para concorrer a prêmios e brindes.

Notícias relacionadas