Eleições preocupam lojistas em 2026

A pauta eleitoral é o foco de mais incerteza em 2026 para o segmento lojista gaúcho. Esse sintoma ficou bem evidente na plateia do evento Cenários 2026, que lotou um dos espaços do Instituto Caldeira, ontem. Promovido pela CDL Porto Alegre, o Cenários reuniu analistas de economia e política para subsidiar empreendedores do setor que precisam calibrar os negócios para o próximo ciclo.