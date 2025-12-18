Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Dezembro de 2025 às 18:32

Eleições preocupam lojistas em 2026

Oscar Frank preveniu para a volatilidade gerada pela pauta eleitoral

Oscar Frank preveniu para a volatilidade gerada pela pauta eleitoral

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A pauta eleitoral é o foco de mais incerteza em 2026 para o segmento lojista gaúcho. Esse sintoma ficou bem evidente na plateia do evento Cenários 2026, que lotou um dos espaços do Instituto Caldeira, ontem. Promovido pela CDL Porto Alegre, o Cenários reuniu analistas de economia e política para subsidiar empreendedores do setor que precisam calibrar os negócios para o próximo ciclo.

Notícias relacionadas