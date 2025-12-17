Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 17 de Dezembro de 2025 às 14:19

Neugebauer aposta em portfólio para Natal em quiosque em shopping

Quiosque da Neugebauer fica no primeiro piso do Praia de Belas, em Porto Alegre

Quiosque da Neugebauer fica no primeiro piso do Praia de Belas, em Porto Alegre

NEUGEBAUER/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Uma das marcas gaúchas de doces reforçou a ação de Natal e quer atrair consumidores para uma das atrações em bombonieres. Os dispensers com as bolinhas de diversos sabores (recheios) da marca Bib's estão no portfólio do quiosque da Neugebauer no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. 

Notícias relacionadas