Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 17 de Dezembro de 2025 às 13:55

Texaco abre terceiro posto e avança no mercado gaúcho de combustíveis

Posto da bandeira Texaco fica em Eldorado do Sul, às margens da BR-290, perto da Capital

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
Uma das marcas clássicas de postos de combustíveis, que estreou no Brasil em 1915, reforça a presença no Rio Grande do Sul, depois de retornar ao mercado brasileiro em 2024. A Texaco terá o terceiro posto e bem pertinho de Porto Alegre. A parceria é com o Grupo GBI, de Bagé, e a unidade fica em Eldorado do Sul, às margens da BR-290.  

