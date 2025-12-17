Texaco abre terceiro posto e avança no mercado gaúcho de combustíveis

Uma das marcas clássicas de postos de combustíveis, que estreou no Brasil em 1915, reforça a presença no Rio Grande do Sul, depois de retornar ao mercado brasileiro em 2024. A Texaco terá o terceiro posto e bem pertinho de Porto Alegre. A parceria é com o Grupo GBI, de Bagé, e a unidade fica em Eldorado do Sul, às margens da BR-290.