C&A reabre no Shopping Pelotas mais tecnológica e intuitiva

"A C&A, moderna e tecnológica, está aberta no Shopping Pelotas", deu o tom Daiçon Maciel, gerente-geral do empreendimento, ao confirmar e comemorar em áudio para a coluna Minuto Varejo que a gigante holandesa de moda estava de volta ao mix do complexo. A marca havia se retirado em 2016. Agora volta com 1,5 mil metros quadrados de área de venda e como âncora do Shopping Pelotas.