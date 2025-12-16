Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 16 de Dezembro de 2025 às 23:24

C&A reabre no Shopping Pelotas mais tecnológica e intuitiva

Loja da C&A reabre com mais espaço e conceito moderno para atrair consumidores

Loja da C&A reabre com mais espaço e conceito moderno para atrair consumidores

SHOPPING PELOTAS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
"A C&A, moderna e tecnológica, está aberta no Shopping Pelotas", deu o tom Daiçon Maciel, gerente-geral do empreendimento, ao confirmar e comemorar em áudio para a coluna Minuto Varejo que a gigante holandesa de moda estava de volta ao mix do complexo. A marca havia se retirado em 2016. Agora volta com 1,5 mil metros quadrados de área de venda e como âncora do Shopping Pelotas.  

Notícias relacionadas