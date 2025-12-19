Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Dezembro de 2025 às 17:42

Na contramão da concorrência, Asun reverte atacarejos para supermercados e mira mais receita

Unidade em Nova Tramandaí voltou a ter bandeira de vizinhança

Unidade em Nova Tramandaí voltou a ter bandeira de vizinhança

ASUN SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
Uma das redes mais tradicionais do varejo de autosserviço do Rio Grande do Sul se declarou ao modelo de supermercado. Enquanto gigantões do setor se rendem ao atacarejo, o Asun, quinto maior grupo do setor gaúcho, trocou de bandeira e modelo. Duas lojas Leve Mais, marca de atacarejo da rede, foram convertidas nessa quarta-feira (17) em super Asun. Na verdade, a varejista reatou com o estilo que os pontos tinham nas origens. 

