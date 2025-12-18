Na contramão da concorrência, Asun reverte atacarejos para supermercados e mira mais receita

Uma das redes mais tradicionais do varejo de autosserviço do Rio Grande do Sul se declarou ao modelo de supermercado. Enquanto gigantões do setor se rendem ao atacarejo, o Asun, quinto maior grupo do setor gaúcho, trocou de bandeira e modelo. Duas lojas Leve Mais, marca de atacarejo da rede, foram convertidas nessa quarta-feira (17) em super Asun. Na verdade, a varejista reatou com o estilo que os povos tinham nas origens.