De pai para filho

Trazer história e toque pessoal ganham força para aproximar marcas e clientes. A ideia foi aplicada pelo Peruzzo Supermercados, de Bagé, e garantiu o Prêmio Top Trade 2025. A campanha do Dia dos Pais deste ano, com a peça "Receita de Família Peruzzo", garantiu a conquista na categoria Trade Digital, que teve quase 200 concorrentes. O presidente do grupo, Lindonor Peruzzo, divide a cena da cozinha com o filho Lindonor Peruzzo Junior, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).