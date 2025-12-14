No Ponto: Vendas em baixa no RS, CDL POA, Mercado Livre, Shopee e bets

> A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE mostrou boa parte do varejo gaúcho em outubro no negativo, depois de dois meses seguidos de alta. A queda média foi de 1,2% frente a setembro. No ampliado, a PMC despencou 2,6%. O Brasil teve alta de 0,5% e de 1,1% nos dois recortes, respectivamente. Farmácias (2,9%), supermercados (2,3%) e atacarejos (2,2%) foram as únicas elevações ante outubro de 2024. Recuos no volume vendido: material de escritório (-20,4%), veículos (-14,3%), material de construção (-11,9%), vestuário (-6,9%), livrarias e papelaria (-4,9%), móveis e eletros (-4,8%) e combustíveis (-1,7%).