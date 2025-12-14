Zaffari eleva personalização no atacarejo com setor inédito no Cestto Viamão

O atacarejo que o Grupo Zaffari acaba de abrir em Viamão, a quarta unidade do Cestto, tem um setor que nenhum outro tem. "O Empório de Frios é um elemento diferenciado dessa loja. É preciso entender que as qualidades do supermercado estão aqui", explica o diretor do grupo Claudio Luiz Zaffari.