Datas duplas são nova sensação das plataformas online no Brasil

Data dupla? Já ouviu falar ou já comprou ou vai comprar aproveitando promoções das plataformas online? No vídeo, a colunista do Minuto Varejo explica essa nova moda que ganha força em as gigantes do e-commerce, como Shopee e Mercado Livre. A Amazon também entrou na pegada em novembro. A sexta-feira passada foi do 12 do 12 (12.12). A Shopee fez liquidação de Natal. Direto da China, a jornalista Luana Xing, do Grupo de Mídia da China, conta como é a data dupla por lá, onde tudo começou e cresce exponencialmente. Assista pelo QR Code.