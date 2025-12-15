Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 15 de Dezembro de 2025 às 00:25

Datas duplas são nova sensação das plataformas online no Brasil

minuto varejo video datas duplas - patrícia comunello - luana Xing - da china

/LUANA XING/PATRÍCIA COMUNELLO/ARQUIVO PESSOAL/JC
Data dupla? Já ouviu falar ou já comprou ou vai comprar aproveitando promoções das plataformas online? No vídeo, a colunista do Minuto Varejo explica essa nova moda que ganha força em as gigantes do e-commerce, como Shopee e Mercado Livre. A Amazon também entrou na pegada em novembro. A sexta-feira passada foi do 12 do 12 (12.12). A Shopee fez liquidação de Natal. Direto da China, a jornalista Luana Xing, do Grupo de Mídia da China, conta como é a data dupla por lá, onde tudo começou e cresce exponencialmente. Assista pelo QR Code.

