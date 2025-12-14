Carrefour não devolve pontos do Nacional e adia acerto com novos ocupantes

A vizinhança de duas lojas da antiga bandeira do supermercado Nacional em Porto Alegre vive a expectativa pelo futuro dos imóveis e torce que uma nova marca se instale e eleve a qualidade das operações. Como o Carrefour não devolveu ainda os imóveis da rua José de Alencar e avenida Teresópolis, ambos na Zona Sul, a ocupação dos pontos está indefinida, segundo apurou a coluna Minuto Varejo.