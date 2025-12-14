Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 14 de Dezembro de 2025 às 20:40

Carrefour não devolve pontos do Nacional e adia acerto com novos ocupantes

Prédio da José de Alencar teve vistoria de equipe dos donos do ativo

Prédio da José de Alencar teve vistoria de equipe dos donos do ativo

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
A vizinhança de duas lojas da antiga bandeira do supermercado Nacional em Porto Alegre vive a expectativa pelo futuro dos imóveis e torce que uma nova marca se instale e eleve a qualidade das operações. Como o Carrefour não devolveu ainda os imóveis da rua José de Alencar e avenida Teresópolis, ambos na Zona Sul, a ocupação dos pontos está indefinida, segundo apurou a coluna Minuto Varejo. 

