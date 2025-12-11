Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 11 de Dezembro de 2025 às 16:51

Natal no Aeroporto de Porto Alegre: passageiros podem ganhar aviãozinho de pelúcia

Áreas como o check-in das companhias aéreas no Salgado Filho ganhou decoração especial

FRAPORT BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
Um brinde mega mimoso de um aviãozinho de pelúcia pode fazer as vendas de lojas do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ganharem mais altura. É a aposta da campanha que a Fraport Brasil, concessionária do complexo aeroportuário, acaba de colocar no ar. O tema já é sugestivo: O Natal ganhou asas. 

