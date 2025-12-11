Zaffari abre supermercado mais premium da rede gaúcha

O maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul abriu nesta quinta-feira (11) sua loja mais premium, leia-se, de maior padrão, de conceito a áreas de categorias. O Zaffari Moinhos, que fica em uma das regiões de maior renda de Porto Alegre, leva a um maior grau a conveniência, a solução de bebidas e comidinhas para resolver o dia. A 44ª filial da bandeira, que teve aporte de R$ 104 milhões, é uma expansão do Moinhos Shopping, com 78% de capital do grupo varejista.