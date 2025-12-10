Catarina cada vez mais gaúcho: Grupo Passarela investirá R$ 441 milhões no RS até 2027

Um dos maiores grupos supermercadistas do Sul do Brasil, com origem em Santa Catarina, vai passar por uma transformação nos próximos dois anos. O investimento de R$ 633 milhões, que será anunciado nesta quinta-feira (11) em Lajeado, no Vale do Taquari, e que o Minuto Varejo detalha aqui, para o ciclo 2026 e 2027 vai tornar a operação do Grupo Passarela no Rio Grande do Sul a maior da companhia varejista.