Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 11 de Dezembro de 2025 às 00:25

Comitiva gaúcha se prepara para NRF 2026

Missão reúne entidades do setor e pequenos empreendedores

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Contagem regressiva para o embarque da comitiva gaúcha para mais uma NRF Retail BIG Show, em Nova York. O Minuto Varejo fará mais uma vez a cobertura. O tema da NRF 2026, de 11 a 13 de janeiro, é O futuro é agora. No grupo gaúcho, com cerca de 50 integrantes, estão Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre, SindilojasPOA, Federação Varejista do RS e Sebrae-RS, além de empreendedores.

