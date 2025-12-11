Comitiva gaúcha se prepara para NRF 2026

Contagem regressiva para o embarque da comitiva gaúcha para mais uma NRF Retail BIG Show, em Nova York. O Minuto Varejo fará mais uma vez a cobertura. O tema da NRF 2026, de 11 a 13 de janeiro, é O futuro é agora. No grupo gaúcho, com cerca de 50 integrantes, estão Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre, SindilojasPOA, Federação Varejista do RS e Sebrae-RS, além de empreendedores.