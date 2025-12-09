Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Dezembro de 2025 às 19:47

Fenim em Gramado terá novas marcas entre mais de 800 expositores

Feira se posiciona como principal referência para lojistas renovarem coleções para inverno

LIANE NEVES/DIVULGAÇÃO/JC
JC
A moda estará em alta na largada de 2026 em Gramado, na Serra Gaúcha. A Fenim Fashion vai de 27 a 30 de janeiro com expositores de confecções de todo o País com coleções outono/inverno, novas tecnologias para o varejo nacional e talks com personalidades de referência neste setor, avisam os organizadores.

