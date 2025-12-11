Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 10 de Dezembro de 2025 às 00:25

Redes Monaco, Rissul e Peruzzo abrem lojas em dezembro

Loja do Monaco abriu onde foi unidade da Cassol Center lar em Sapucaia do Sul

Dezembro tem Natal monopolizando o varejo gaúcho, com reforço de novas lojas nos segmentos de supermercados e atacarejos. No começo de dezembro, a rede Monaco, nativa da região Metropolitana, começou a operar filial em Sapucaia do Sul, onde foi a Cassol Centerlar, fechada em julho deste ano.

