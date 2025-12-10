Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 10 de Dezembro de 2025 às 08:40

Comitiva gaúcha com empreendedores e entidades se prepara para NRF 2026

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Contagem regressiva para o embarque da comitiva gaúcha que participará em janeiro de mais uma  edição da NRF Retail BIG Show, um dos maiores eventos de inovação no varejo do mundo, cujo palco é Nova York. A coluna Minuto Varejo fará mais uma vez a cobertura de todos os dias do evento e ainda da imersão da comitiva em lojas e outras operações na cidade norte-americana, referência em novidades e tendências no setor.

