Comitiva gaúcha com empreendedores e entidades se prepara para NRF 2026

Contagem regressiva para o embarque da comitiva gaúcha que participará em janeiro de mais uma edição da NRF Retail BIG Show, um dos maiores eventos de inovação no varejo do mundo, cujo palco é Nova York. A coluna Minuto Varejo fará mais uma vez a cobertura de todos os dias do evento e ainda da imersão da comitiva em lojas e outras operações na cidade norte-americana, referência em novidades e tendências no setor.